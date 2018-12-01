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التجمع اليمني للاصلاح

خبر صادم للوافدين في السعودية

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أصدرت السعودية توضيحا بشأن مصير أبناء الوافدين المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، ممن تجاوزوا سن الـ 25 عاما.

وأكد متحدث الجوازات السعودية، بدر القريني، على أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين شرط ألا تتجاوز أعمارهم الـ 25 عاما، ولكن بشروط محددة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.



وأوضح القريني أن تجديد إقامات التابعين للمقيمين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية.
جاء هذا الإعلان، بعد مطالبات أولياء الأمور الجهات المختصة بإيجاد حلول للطلاب الذين تقتضي سنوات دراستهم في بعض التخصصات كالطب والهندسة تعديهم السن المحددة بـ 25 عاما، لاسيما وأنهم يحملون إفادات رسمية بذلك من الجهات التعليمية.

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