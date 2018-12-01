خبر صادم للوافدين في السعودية

رسميًا.. السعودية ترد على طلب تركيا بتسليم المتهمين بقتل خاشقجي من السويد.. سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تعلن موقفاً حاسماً انتصر للشرعية واجهض مؤامرة «مليشيا» الإنقلاب مشاورات السويد.. لجنة الأسرى تنهي اجتماعها الأول بألية تنفيذية وفق 5 محاور تفاصيل حفل زفاف باذخ سيحضره الرئيس الأمريكي هذا الاسبوع.. «دعوات من ذهب و100 طائرة لنقل الضيوف» لجنة الصليب الأحمر تؤكد استعدادها للعب دور في تبادل الأسرى باليمن التحالف يعلن منح 17 تصريحاً لسفن متوجهة إلى ميناء الحديدة بمشاركة اليمن.. المنتدى الدولي للهجرة والتنمية يختتم أعماله في «المغرب» إيران تنفي طلب للمشاركة فى مشاورات السويد وتتهم أمريكا بالانحياز الحوثيون يفجّرون مسجداً شرقي الحديدة الإعلان عن جولة مشاورات ثانية ستحتضنها دولة خليجية ومسؤول أممي يكشف ما تم إنجازه في «السويد» حتى اللحظة
أصدرت السعودية توضيحا بشأن مصير أبناء الوافدين المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، ممن تجاوزوا سن الـ 25 عاما.
وأكد متحدث الجوازات السعودية، بدر القريني، على أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين شرط ألا تتجاوز أعمارهم الـ 25 عاما، ولكن بشروط محددة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأوضح القريني أن تجديد إقامات التابعين للمقيمين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية.
جاء هذا الإعلان، بعد مطالبات أولياء الأمور الجهات المختصة بإيجاد حلول للطلاب الذين تقتضي سنوات دراستهم في بعض التخصصات كالطب والهندسة تعديهم السن المحددة بـ 25 عاما، لاسيما وأنهم يحملون إفادات رسمية بذلك من الجهات التعليمية.
.