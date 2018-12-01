رسالة حوثية الى «قمة الرياض» تطالب بـ«علاقة أخوية»

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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دعا القيادي الحوثي، رئيس مايسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، اليوم الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول، القمة الخليجية المنعقدة في الرياض إلى ما أسماه «تبني موقف عقلاني» وإعلان إيقاف الحرب في اليمن.

وقال الحوثي في بيان اطلع عليه «مأرب برس»: «ندعو القمة الخليجية التي تعقد اليوم، إلى أن تتبنى موقفاً عقلانياً تبادر فيه الأنظمة المشاركة في «العدوان» إلى إعلان توقفها عن الحرب على اليمنيين».

كما دعا دول التحالف إلى «إيقاف التسلح، وسحب جيوشها من اليمن، واستبدال السلاح بالتعليم والتنمية لأبناء الخليج وأشقائه».

وأكد أن «الحروب لن تجلب سوى الخراب، وستصنع شعوباً متخلفة لا تعمر الأرض، ولا تحافظ على الأواصر، ولا توصل رسالة الإسلام التي تعبر عن السلام والتقدم والازدهار».

وأضاف «إننا ندعوها إلى إعادة الإعمار وجبر الضرر ومعالجة كل الآثار المترتبة على الحرب»، مؤكد ان «اليمن تطالب باستمرار بعلاقات ودية أخوية وندية بدون تعسف أو تعالٍ».