احراز تقدم في «السويد» وتوقع بحسم ملف مهم خلال 24 ساعة

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 2153

اعلن وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى مشاوات السويد اليوم الاحد 9ديسمبر /كانون الاول 2018م ، إحراز تقدم في الجوانب الفنية المتعلقة بآليات تبادل الأسرى.

وقال العميد عسكر أحمد زعيل في تصريحات لقناة "العربية" إن مشاورات مباشرة جرت مع وفد صنعاء من أجل بحث تفاصيل آليات تبادل الأسرى وطرق تجميعهم ونقلهم والجهات الدولية التي ستشرف على العملية. وتوقع العميد عسكر حسم المشاورات بشأن ملف الأسرى في غضون الأربع وعشرين ساعة المقبلة.

وتعد جولة المشاورات المباشرة بشأن ملف الأسرى الأولى التي يعقدها الجانبان وجها لوجه منذ انطلاق المشاورات، الخميس.

ودعا سفراء الدول دائمة العضوية في #مجلس_الأمن الطرفين إلى العمل من أجل إحراز تقدم في المشاورات الجارية في السويد بشأن إجراءات بناء الثقة والإطار التفاوضي وخفض العنف. وكان السفراء اجتمعوا صباح الأحد إلى كلا الوفدين.

وذكر عضو الوفد اليمني محمد العامري أن المجموعة الدولية تجدد تمسكها بقرار مجلس الأمن 2216 لإنهاء أزمة الانقلاب.

وشكّل كلا الطرفين لجان عمل متخصصة تتشاور مع الأمم المتحدة. وتختلف اللجان بالنسبة للجانبين.

وشكَّل وفد الحكومة الشرعية ثلاث لجان حول الأسرى والوضع الاقتصادي وتعز.

في المقابل شكّل وفد الانقلاب لجان الأسرى ومطار صنعاء والوضع الاقتصادي.

وشكلت الأمم المتحدة من ناحيتها لجان إجراءات بناء الثقة والإطار التفاوضي وخفض العنف.

وتحدث رئيس وفد الانقلاب محمد عبد السلام ظهر اليوم الأحد ،وقال "إن #مطار_عدن ليس آمنا".

واقترح عبور الطائرات عبر مطار عمان أو القاهرة للتفتيش قبل التوجه إلى صنعاء.