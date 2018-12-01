لماذا تحترق باريس الآن ؟ ومن يحرقها ؟ كيف تدار الانقلابات والمؤامرات في الشعوب ؟

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - جمال النجار

عدد القراءات 1944

فرنسا احدى القوى العظمى في العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ولكن مثل كل دول اوروبا تعيش تحت المظلة الامريكية ولكن ادركت فرنسا الجحيم الذى تقود امريكا العالم اليه بتوجيه من الصهيونية فتحدث ماكرون عن جيش اوروبى , وقوه عسكريه تتولى توفير الحماية لأوروبا بدلا من حلف الاطلنطى الذى تحول الى اداة لتنفيذ الاراده الامريكية حتى لو تعارضت مع مصالح اوروبا وفجأة اشتعلت النيران فى فرنسا ليست صدفة فهو الرد الامريكى الصهيونى على محاولة ماكرون انهاء تبعية اوروبا لامريكا والتى لو نجحت سيعقبها تخلص اوروبا من الهيمنة الصهيونية وسيتغير العالم باكمله .

زياده الوقود التى اقرتها الحكومة الفرنسية ليست كبيرة الى حد اثارة كل هذا الغضب الغير مبرر والغير منطقي لكن الرعب الامريكى ان تنجح كلمات فرنسا فى تنبيه اوروبا الى الحقيقة .

اليوم هناك تعارض مصالح قوى بين امريكا واوروبا ظهر باوضح صوره فى الموقف الامريكى الداعم للجماعات الارهابية فى المنطقة العربية رغم الاثار الكارثية للارهاب على اوروبا فقد اصبح على اوروبا ان تستقبل ملايين اللاجئين العرب الفارين من بلادهم بكل عاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم التى تختلف عن طبيعه المجتمعات الاوروبية وتهدد استقرار المجتمعات الاوروبية وظهر ايضا فى موقف العقوبات الامريكية المفروضة على ايران رغم تعرض مصالح اوروبا للضرر بسبب تلك العقوبات , وظهر فى اصرار امريكا على اعادة اجواء الحرب الباردة بين اوروبا وروسيا رغم تعارض ذلك مع مصالح اوروبا .

واتصور سبب غير معلن وهو ادراك بعض المؤسسات فى دول اوروبا ان الخطة الصهيونية الامريكية للسيطرة على العالم والتى كانت اول مرحلة فيها تدمير الدول العربية لاقامة اسرائيل الكبرى على اشلائها تتضمن تلك الخطة فى مرحلة لاحقة تدمير دول اوروبا فانتبهت فرنسا وتحدث ماكرون عن جيش اوروبى موحد لمواجهة من يريد ماكرون جيش اوروبى موحد ؟؟ بالتأكيد ليس لمواجهة روسيا فهناك حلف الاطلنطى وامريكا متواجدون فعلا لمواجهة روسيا والصين وأي عدو اخر , وبالتأكيد ليس لمواجهة الدول العربية .

اذا هذا الجيش الاوروبى الموحد لمواجهة قوى عظمى تحتاج الى توحد جيوش فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وباقى دول اوروبا بترسانتها الجبارة من الاسلحة التقليدية والبيولوجية والكيماوية والنووية. لم يتبقى سوى امريكا والصهيونية فهم القوى العظمى الوحيدة التى تشكل اكبر خطر على العالم كله بما فيه اوروبا .

الصهيونيه بسيطرتها على امريكا هى اكبر خطر يهدد كل العالم قرار الشعب الفرنسى هو ما سيحسم الموقف .