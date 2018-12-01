لماذا تغيب محمد بن سلمان عن استقبال الوفود المشاركة بالقمة الخليجية

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تغيب ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الأحد، عن مراسم استقبال الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ39 المنعقدة في الرياض، فيما ظهر خلال الجلسة الافتتاحية للقمة.

ورصدت عدسات الكاميرا الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وهو يستقبل الوفود المشاركة في القمة دون أن يكون إلى جانبه ولي عهده، ما أثار الكثير من التساؤلات خاصة وأن "بن سلمان" لم يظهر إعلاميا منذ 6 أيام.

وظهر ولي العهد السعودي لاحقا وهو جالس إلى يمين الملك "سلمان" خلال الجلسة الافتتاحية للقمة.

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول للأمير منذ عودته من الجزائر التي زارها لمدة يومين، في إطار جولة خارجية شملت عددا من الدول العربية، والأرجنتين التي حضر فيها قمة العشرين.