عاجل - وفد الشرعية يعلن موافقته «اشراك الحوثيين» في الحكومة بشرط واحد

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قال وفد الحكومة اليمنية الى مشاورات السويد اليوم الاحد 9 ديسمبر/كانون الاول 2018م انه يرفض نقاش العملية السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة.
وقال في تصريحات تابعها مأرب برس على فضائية «الجزيرة» : مستعدون لنقاش إشراك الحوثيين في الحكومة لكن بعد تسليمهم السلاح.
وتتواصل مشاورات السلام اليمنية لليوم الرابع على التوالي ، وشهد اليوم الاحد اول لقاء مباشر بين وفدي الشرعية والانقلاب.