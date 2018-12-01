عاجل - وفد الشرعية يعلن موافقته «اشراك الحوثيين» في الحكومة بشرط واحد

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال وفد الحكومة اليمنية الى مشاورات السويد اليوم الاحد 9 ديسمبر/كانون الاول 2018م انه يرفض نقاش العملية السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة.

وقال في تصريحات تابعها مأرب برس على فضائية «الجزيرة» : مستعدون لنقاش إشراك الحوثيين في الحكومة لكن بعد تسليمهم السلاح.

وتتواصل مشاورات السلام اليمنية لليوم الرابع على التوالي ، وشهد اليوم الاحد اول لقاء مباشر بين وفدي الشرعية والانقلاب.