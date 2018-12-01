أول لقاء مباشر يجمع وفد الشرعية مع وفد الانقلاب ولقاء مرتقب مع سفراء الخمس

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يعقد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن اجتماعاً مع وفد الحكومة في مشاورات السلام اليمنية في السويد، لبحث مسارات المشاورات الجارية منذ الخميس الماضي والرؤية المقدمة من الجانب الحكومي إلى المبعوث الأممي بشأن القضايا المطروحة على طاولة النقاش.
وأكدت مصادر مشاركة في المفاوضات أن المناقشات مع السفراء ستتركز حول القضايا الخاصة بإجراءات بناء الثقة ومنها الترتيبات للإفرج عن الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، وفك حصار الميليشيات عن #تعز، وفتح #مطار_صنعاء، وتسليم ميليشيات #الحوثي لمدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وإجراءات ترتيب الأوضاع الاقتصادية وتوحيد عمل البنك المركزي من مقره الرئيس في عدن ودفع رواتب الموظفين في عموم مناطق اليمن.
الى ذلك قال مصدر في الوفد الحكومة إن أول لقاء مشترك ومباشر عقد، اليوم الأحد، بين فريقي الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية، بحث الإجراءات التنفيذية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين، بمشاركة ممثلين أممين ومن لجنة الصليب الأحمر الدولي.
ويبدأ اللقاء بمناقشة كشوفات تقدم بها الطرفان بأسماء الأسراء والمعتقلين والمفقودين، والذين يقدر عددهم بنحو ثمانية آلاف شخص.
وأفادت مصادر مقربة من الوفدين أن فريقاً جديداً من أعضاء الوفد الحكومي تشكل لبحث موضوع فتح مطار صنعاء، وسيعقد أول اجتماع له مع الجانب الأممي، الأحد، لتقديم رؤية الحكومة الشرعية بخصوص فتح مطار صنعاء وتشغيل كافة المطارات اليمنية، بحيث يتم إعادة فتح مطار صنعاء كمطار داخلي لتسيير رحلات منه إلى مطارات عدن وسيئون والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.