بهذه الطريقة علقت الولايات المتحدة على مشاورات السويد

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية ،اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران.
وأضاف تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج خلال مؤتمر، أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حالياً في السويد.
المصدر: رويترز