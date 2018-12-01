السعودية تغزو الفضاء بقمرين صناعيين وتعلن رصدهما في سماء المملكة

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن رصد القمرين الصناعيين السعوديين "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" مع أول مرور لهما فوق سماء المملكة العربية السعودية داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، اللذين تم إطلاقهما على متن الصاروخ الصيني Long March 2D ، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت المدينة في بيانها الصادر، الأحد، ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 أ" كان في تمام الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 ب" في تمام الساعة 10:26 من صباح ذات اليوم، وتم الاتصال بهما بنجاح.

وأكدت المدينة أنه ومن خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب.