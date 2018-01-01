أمير قطر لا يلبي دعوة الملك سلمان ودولة خليجية تعلق «كان الاجدر به الحضور»

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1826

قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، الأحد، أنه كان يجدر بأمير قطر الحضور إلى الرياض والمشاركة في القمة الخليجية رقم 39.

وقال الويزر البحريني في تغريدته: "في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد. كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة".

وأرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، للمشاركة في القمة الخليجية 39، التي تنعقد بالرياض ليوم واحد.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية إلى أمير قطر للمشاركة في أعمال القمة.