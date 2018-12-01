تسليم جثمان صالح والإفراج عن بقية أقاربه مطالب جديدة لوفد الشرعية بمشاورات السويد

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قال مصدر مسؤول في الوفد المفاوض التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ، إنهم يصرون على تسلم جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح الإفراج عن بقية اقاربه ، خلال عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين والذي تم التوقيع عليه خلال مشاورات السلام.
ونقلت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه : "وضعنا آلية مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة لتبادل الأسرى والمعتقلين، على أن تجهز كشوفات بأسماء المعتقلين والمخفيين والمختطفين، ونصر على أن تكون جثامين الشهداء من بينهم جثمان صالح ضمن عملية التبادل، إلى جانب الافراج عن بقية أسرته التي لا تزال قيد الاعتقال".
وقال عضو الوفد المشارك عبدالعزيز جباري في تصريح نقلته قناة الجزيرة ” طرحنا قضية اطلاق جثمان الرئيس السابق صالح كقضية مركزية والافراج عن أقاربه أيضا ونعتبر صالح شهيد .
وأضاف المصدر ” أن مليشيات الحوثي لم ترد حتى اللحظة على المطالبة التي رفعتها الحكومة الشرعية التي تتألف من مختلف الأطراف المؤيدة للشرعية برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني.