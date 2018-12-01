قبل ساعات من القمة الخليجية... الكشف عن موقف أمير قطر من السفر إلى الرياض

الأحد 09 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تقارير صحفية، صادرة، اليوم السبت، عن موقف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني من حضور القمة الخليجية المرتقبة بالرياض غدا الأحد.

وأكدت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصدر قطري مسؤول، أن أمير قطر تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية الـ39، المرتقبة الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.



وفي نفس السياق كتب رجل الأعمال القطري، عادل علي بن علي، أن وزير دولة قطر للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، سيترأس وفد قطر خلال القمة.



كما غرد الكاتب الصحفي بجريدة الشرق القطرية، جابر الحرمي، بأن وزير دولة قطر للشؤون الخارجية هو الذي سيترأس الوفد القطري خلال القمة.



وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وفي وقت سابق اليوم، لمحت صحيفة "الشرق" القطرية، إلى عدم مشاركة الأمير تميم، في أعمال القمة الخليجية.

وقالت إن "كل الدلائل تشير إلى أن الأمير القطري لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض غدا".

وتلقى أمير قطر، الثلاثاء، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدعوته لحضور القمة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

إلا أن الدوحة لم تعلن رسميا حتى الساعة الآن عن مستوى تمثيلها في أعمال القمة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

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