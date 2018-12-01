المبعوث الأممي «مارتن غريفيث» يتحدث عن النتائج الأولية لمشاورات السلام اليمنية في السويد

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أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث اليوم السبت 8 ديسمبر /كانون الاول 2018م ، أن الوفدين اليمنيين يشاركان بشكل بناء وجدي بمشاورات السلام اليمنية في السويد.
وقال غريفيث في بيان له، اليوم السبت 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري: "الجانبان يشاركان بجدية وبشكل بناء، بمناقشة تفاصيل مقاييس بناء الثقة، وتخفيف العنف ووضع إطار عمل للمحادثات، ونأمل أن نتوصل إلى تقدم خلال هذه الجولة".
وأضاف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: "نحن نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن، ونأمل أن يتم التوصل إلى خفض التصعيد في أقرب وقت ممكن على مختلف الخطوط لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية".
وشدد غريفيث على أهمية استمرار ضبط النفس على الأرض داعيا الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي.
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الازمة المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي تسببت بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
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