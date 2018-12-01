مؤسسة صحيفة يمنية شهيرة داعمة للشرعية تعلن مغادرة العمل الصحفي بشكل نهائي

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلنت مؤسسة صحفية أهلية في اليمن، اليوم السبت 8 ديسمبر /كانون الاول 2018م ، توقفها عن العمل بشكل نهائي نهاية ديسمبر الجاري.

وقال سيف الحاضري، ‏المدير العام التنفيذي‏ ‏لمؤسسة الشموع للصحافة والإعلام باليمن، إنه ‏"بعد ٢٣ عاماً من العمل الصحفي المتميز، وتاريخ من النضال، تتوقف مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم عن العمل بشكل نهائي نهاية الشهر الجاري"

وأضاف "الحاضري" في سلسلة منشورات على حسابه الشخصي بـ(فيسبوك) إنه "حاول بكل تجاوز العثرات والخسارة التي كانت قاصمة ظهر بعد إحراق مطابع المؤسسة في عدن (مارس الماضي)، ونهب ممتلكات المؤسسة التي تحول دون توقف العمل من محافظة مأرب، لكن الأمر كان فوق قدرتي على التحمل دون تدخل من الرئيس أو نائبه أو الحكومة".

وعن تحديات العمل قال الحاضري إن "عودة عمل المؤسسة وإعادة إصدار صحيفة من مأرب كان عملاً أسطورياً وفي وقت قياسي... و"رغم النجاح في ذلك، غير أن إمكانيات الصمود مع استمرار محاصرة المؤسسة ومنعها من توزيع "أخبار اليوم" في الجنوب، أصابنا بمقتل".

ونشرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، إعلان في صفحتها السابعة عن بيع مطابعها الموجودة في محافظة مأرب في مزاد علني.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة سيف الحاضري، أن المؤسسة والصحيفة ستغادر محافظة مأرب والعمل الصحفي بشكل عام، بعد أن ظلت رائدة للعمل على مدى 23 عاماً.

وأضاف الحاضري في مقال نشرته الصحيفة في عددها اليوم تحت عنوان وداعاً مأرب «اليوم نغادر مأرب ليس تحت تهديد قوة السلاح، نغادرها بعد أن انعدمت لدينا مقومات الاستمرار في العمل، وخذلتنا الشرعية رئاسةً وحكومة.. «

وأوضح أن الصحيفة والمؤسسة ناضلت من أجل الوطن وترسيخ دولة القانون، وإفشال مشاريع التوريث وعودة الإمامة وكل المشاريع التفتيتية الصغيرة أكانت طائفية أو مناطقية، وحاربت الفساد والجماعات المسلحة بكل أشكالها.

واستعرض الحاضري في مقالة ما تعرضت له المؤسسة من نهب لمطابعها ومخازنها واحتلال لمكاتبها في صنعاء من قبل المليشيات الحوثية، وما تعرضت له من احراق ونهب وتدمير في العاصمة المؤقتة عدن، وما قامت به من معاودة الصدور بإمكانات شحيحة في محافظة مأرب.

وسبق أن أصدرت المحاكم أحكام بتعويض المؤسسة وألزمت الحكومة والرئاسة بدفع التعويضات اللأزمة جراء مال لحقت بها من خسائر، إلا أن الحكومة والرئاسة ظلت تماطل في رفض وتنفيذ الأحكام القضائية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الشموع من أبرز المؤسسات الرائدة في العمل الصحفي في اليمن، وكانت تصدر عنها 4 صحف هي أخبار اليوم ويمن فوكس بالعربي والانجليزي وصحيفة الشموع الأسبوعية، إضافة إلى ملحقات متخصصة في الرياضة والاقتصاد والثقافة.

وتعد صحيفة أخبار اليوم من أوسع الصحف انتشاراً في اليمن، والصحيفة الوحيدة التي ظلت مستمرة في الصدور بعد ومقارعة الانقلاب في صنعاء وعدن وصدورها مؤخراً من مأرب، ممثلة بذلك دعماً إعلامياً للشرعية والحكومة ومعبراً عن طموحات الشعب وتطلعاته في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.

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