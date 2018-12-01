أول تعليق لـ«نائب الرئيس» حول مشاورات السويد

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت 8 ديسمبر /كانون الاول 2018م اتصالين هاتفيين بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح وبقائد اللواء الأول قوات خاصة العميد محمد الحجوري للاطلاع على المستجدات الميدانية وتصعيد الميليشيات المتزامن مع المشاورات الجارية.
وأشاد نائب الرئيس بتضحيات الجيش وقوات التحالف في سبيل استعادة الدولة وإحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.
ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى المشاورات الجارية في السويد وحرص الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.
وعرض قائد المنطقة وقائد اللواء الأول قوات خاصة عدداً من القضايا المرتبطة بالمنطقة، وقدما تقريراً عن تصعيد ميليشيا الحوثي وتكثيف هجماتها واعتداءاتها بالطائرات المسيرة والصواريخ واستمرار زراعة الحوثيين للألغام المختلفة بما في ذلك الألغام البحرية.
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