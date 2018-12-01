شركة اتصالات سعودية تستعين بالحمير

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استخدمت إحدى شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الحمير لإعادة بث خدماتها.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، اضطرت إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهواتف المحمولة في محافظة الليث، للاستعانة بالدواب لنقل الديزل وتشغيل البرج الواقع في قرية أثرار، التابعة لمركز الرهوة بمحافظة الليث، في منطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك بعد انقطاع الاتصالات والطرق المؤدية إلى القرية والأبراج لأكثر من 10 أيام، مما تسبب في انطفاء المولدات الكهربائية لعدم توفر الديزل اللازم لتشغيل الأبراج، وذلك نتيجة لجرف السيول للطرق المؤدية لها.