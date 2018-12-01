سعودية تفوز بأحد أرفع برامج المنح الدراسية في العالم

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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فازت باحثة سعودية بمنحة "رودس" الشهيرة، التي تعتبر واحدة من أرفع برامج المنح الدراسية على مستوى العالم.

وستدرس الباحثة "مجد عبدالغني" المنحة في جامعة أكسفورد البريطانية؛ لتصبح بذلك أول سعودية تفوز بتلك المنحة، حسب إعلام سعودي.

وعن تلك الفرصة قالت "مجد"، لموقع "المواطن" الإلكتروني السعودي، إنها نشأت في ظل إصرار من والدتها على خوض تجربة البحث العلمي والدراسة في بريطانيا، لذلك أردات أن تسير على نفس نهج والدتها، التي أصبحت أحد أهم الباحثين في المملكة بمجال علم الوراثة.

وأضافت: "كانت والدتي تعد للدكتوراه، وهذا أظهر لي الكثير عن هذا النوع من الجهد الذي يتطلبه العالم".

ولفتت إلى أن والدتها صنعت تفوقها العلمي رغم انشغالها بتربية ثلاثة مراهقين وطفلين؛ لذلك كانت "حقا مصدر إلهام لي في تلك المرحلة من حياتي".

وتابعت: عندما عدت للمملكة، كنت على استعداد للذهاب للكلية، واخترت أن أصبح عالمة في علم الوراثة لأنني استمتعت بها جدا في المرحلة الثانوية".

واختتمت قائلة: "أتذكر أن أمي قالت لي: ألا تريدين أن تكتشفي الجين الذي يشفي من السرطان؟"؛ ولهذا السبب اختارت دراسة علم الوراثة.