مأرب.. اتحاد نساء اليمن يُنظم ندوة حول مناهضة العنف ضد «المرأة»

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أقام فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة مأرب بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني النسوية بمأرب اليوم السبت ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة في إطار فعاليات حملة ال16يوم الخاصة بالحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي بعنوان (لا للعنف ضد المرأة.
وقدمت في الندوة عدد من أوراق العمل حول اشكال العنف الذي تتعرض له المرأة اليمنية في مختلف مراحل حياتها سواءاً في المدرسة أو في البيت او في العمل .
وأشارت ورقة رابطة أمهات المختطفين التي قدمتها صباح سويد إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل مليشيات الانقلاب الحوثية كالاختطاف والاحتجاز والسجن واستخدام وسائل العنف والاعتداء والترهيب في فعاليات المطالبة بالافراج عن المختطفين.
وتطرقت الورقة المقدمة من رئيسة فرع اتحاد
نساء اليمن بالمحافظة فندة العماري الى تأكيد حقوق المرأة التي كفلها الدين الاسلامي والى صور العنف ومستوياته والاثار المترتبة على العنف ضد المرأة .
وتركزت الورقة التي قدمتها اشراق الحربي حول المرأة المعنفة وواجب المجتمع في دعمها نفسيا لمنع تدهور حالتها النفسية جراء ما تتعرض له من عنف ومتطلبات الدعم النفسي
وتناولت ورقة تعنيف المرأة واثره على الجانب التعليمي للمرأة التي قدمتها نبيلة الحماطي لاسباب استخدام العنف ضد المرأة ومظاهره ونتائجة والمعالجات اللازمة .
واختتمت الندوة بورقة اروى الرمال تناولت المفاهيم الاساسية للعنف تعريفه وانواعه وآثاره والوقاية منه والقوانين والحملات الدولية للحد من العنف ضد المرأة .
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي دعت لتمكين المرأة وضرورة اشراكها في اتخاذ القرار وايجاد المساحات الامنة وتأهيل المرأة وتدريبها واكسابها القدرات والمهارات ودعمها لإقامة المشاريع الصغيرة واقامة حملات التوعية في وسائل الاعلام بضرورة دعم المرأة نفسيا واجتماعياً.
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