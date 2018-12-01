ماذا قال وزير خارجية قطر الأسبق عن أوبك

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أعاد وزير خارجية قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، نشر تصريحات سابقة له في العام 2016 بشأن تخفيض أسعار النفط، والوصول لحل أمثل عادل عالميا للمستهلكين والمنتجين، في ظل الخلاف الدائر بين أعضاء أوبك على تخفيض الإنتاج بعد تراجع الأسعار بشكل كبير.
وقال الشيخ حمد في تغريدتين على حسابه بموقع تويتر: "ذكرت لقناة بي بي سي بتاريخ 16 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016 أن الدول الأعضاء لمنظمة أوبك فوتت الفرصة للتوصل إلى الحل الأمثل من وجهة نظري، حيث كان يتوجب أن يتم ترك أسعار النفط منخفضة كما هي حتى يقل إنتاج النفط والغاز الصخري".
وأضاف في تغريدة ثانية: "وعندها ستكون الأسعار عادلة للدول المنتجة والمستهلكة.. ولكن للأسف الاستعجال في ذلك الوقت أدى إلى تقوية إنتاج النفط الصخري بالذات في أمريكا، وأن ينافس بشكل أقوى ولفترة أطول، وخاصة ان التكنولوجيا تطورت في هذا المجال، وأصبحت تكلفة الإنتاج أقل مما كانت عليه".
يشار إلى أن منظمة "أوبك" بدأت اجتماعا في فيينا على وقع الفشل في تحديد معايير لتقييد الإنتاج للدول الأعضاء.
وقال مصدران في أوبك إن إيران تبدو العقبة الأساسية في اتفاق أوبك بشأن إنتاج النفط اليوم الجمعة، في الوقت الذي لم توافق فيه السعودية، أكبر منتج في المنظمة، على إعفاء طهران التي تخضع لعقوبات أمريكية.
ومن المقرر أن تجرى اجتماعات في فيينا مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا.