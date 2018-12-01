إعلامية سعودية تشجع الأزواج على التعدد

أدلة جديدة تثبت تورط إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بالألغام الكشف عن حدث ضخم سيُفاجئ السعوديين هذا الأسبوع قبل ساعات من القمة الخليجية... الكشف عن موقف أمير قطر من السفر إلى الرياض المبعوث الأممي «مارتن غريفيث» يتحدث عن النتائج الأولية لمشاورات السلام اليمنية في السويد مؤسسة صحيفة يمنية شهيرة داعمة للشرعية تعلن مغادرة العمل الصحفي بشكل نهائي عاجل: وفد الحوثيين يعلن عن اتفاق بخصوص «الحديدة» ويوافق على مقترح الحكومة بشأن «مطار صنعاء» وعمل البنك المركزي من «عدن» اللواء سلطان العرادة يفحم صحفي جنوبي على الهواء زعم تجهيز 400 ألف مقاتل في مأرب لغزو الجنوب وقدم له دروسا في الاخلاق والسياسة قوات الجيش تفاجئ المليشيات برد قوي وموجع على تصعيدها بـ«صعدة» «عدن» تستقبل الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية اللواء سلطان العرادة يطيح بإشاعات ضيوف قناة ابوظبي .. ويكشف أرقام وإحصائيات الجيش الوطني في الجنوب مقابل الشمال .. مفاجئات جديدة – فيديو
قدمت إعلامية سعودية شابة، مجموعة من النصائح التي تشجع على التعدد وتساعد الرجال على الزواج للمرة الثانية، وهو ما أثار حالة من الجدل.
وأطلت الإعلامية السعودية "هدى الخريف" في مقطع فيديو عبر سناب شات تحث فيه النساء على تقبل فكرة التعدد الزوجي.
وقالت: "لماذا لا نأخذ الموضوع من جانب إيجابي؟ يمكن الرجل يحتاج لزوجة ثانية.. ويمكن المرأة مقصرة من بعض النواحي".
وأوضحت أنها إذا تعرضت لهذا الأمر ستثير ضجة كبيرة، ولكنها ستتقبل الأمر الواقع في النهاية، خاصة وأن زوجها لن يظلمها.
وردا على تعليقات واردة عبر مقطعها من بعض متابعيها الذين سألوها حول عدم غيرتها إذا تمكنت امرأة أخرى من الزواج بزوجها، ردت "هدى" في تهكم: "خليهن ياخدونه، إذا مرت كام سنة..خلاص. خليهن ياخدونه، انا واحدة طفشانة من زوجها"، قبل أن تختتم بقولها "امزح والله" في نبرة ساخرة.