إعلامية سعودية تشجع الأزواج على التعدد

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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قدمت إعلامية سعودية شابة، مجموعة من النصائح التي تشجع على التعدد وتساعد الرجال على الزواج للمرة الثانية، وهو ما أثار حالة من الجدل.

وأطلت الإعلامية السعودية "هدى الخريف" في مقطع فيديو عبر سناب شات تحث فيه النساء على تقبل فكرة التعدد الزوجي.

وقالت: "لماذا لا نأخذ الموضوع من جانب إيجابي؟ يمكن الرجل يحتاج لزوجة ثانية.. ويمكن المرأة مقصرة من بعض النواحي".

وأوضحت أنها إذا تعرضت لهذا الأمر ستثير ضجة كبيرة، ولكنها ستتقبل الأمر الواقع في النهاية، خاصة وأن زوجها لن يظلمها.

وردا على تعليقات واردة عبر مقطعها من بعض متابعيها الذين سألوها حول عدم غيرتها إذا تمكنت امرأة أخرى من الزواج بزوجها، ردت "هدى" في تهكم: "خليهن ياخدونه، إذا مرت كام سنة..خلاص. خليهن ياخدونه، انا واحدة طفشانة من زوجها"، قبل أن تختتم بقولها "امزح والله" في نبرة ساخرة.