آخر الاخبار

سعودية تفوز بأحد أرفع برامج المنح الدراسية في العالم مأرب.. اتحاد نساء اليمن يُنظم ندوة حول مناهضة العنف ضد «المرأة» ماذا قال وزير خارجية قطر الأسبق عن أوبك إعلامية سعودية تشجع الأزواج على التعدد صلاح يوقع الـهاتريك ويقود ليفربول إلى الصدارة شركة هواوي العملاقة تنتنك العقوبات المفروضة على ايران وواشنطن ترد قانون جديد يمنحك الحصول على الجنسية التركية بكل سهولة مقرب من خامنئي يقر بفشل ذريع لإيران والحوثيين فيلم إباحي جديد يصور في عاصمة عربية وفي أشهر معالمها «الإنتقالي الجنوبي» يتباكى لاستبعاده من مشاورات «السويد» ويتحدث عن «خيارات مفتوحة»

التجمع اليمني للاصلاح

صلاح يوقع الـهاتريك ويقود ليفربول إلى الصدارة

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 246

 

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز هام على مضيفه بورنموث بأربعة أهداف نظيفة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" في (د.25 و48 و77)، فيما أضاف ستيف كوك لاعب بورنموث الهدف الرابع في الدقيقة 68 بالخطأ في مرمى فريقه.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.

وتألق صلاح بشكل لافت خلال هذه المواجهة، وتمكن من تجاوز أرقام أساطير ليفربول كأسرع لاعب يسجل 40 هدفا للفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق هذا الرقم في المباراة رقم 52.

 
إقراء أيضاً
عين بايرن ميونيخ ترصد نجم ريال مدريد
مودريتش يفوز بالكرة الذهبية
ميسي ينضم لأكثر اندية اسرائيل «عنصرية»
اسرائيل تتسبب في سحب بطولة دولية من السعودية
صلاح يفوز بجائزة جديدة!!
لماذا استقبل محافظ مأرب نجوم الرياضة اليمنية العائدون من مهرجان دولي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس