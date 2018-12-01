صلاح يوقع الـهاتريك ويقود ليفربول إلى الصدارة

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قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز هام على مضيفه بورنموث بأربعة أهداف نظيفة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
وسجل صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" في (د.25 و48 و77)، فيما أضاف ستيف كوك لاعب بورنموث الهدف الرابع في الدقيقة 68 بالخطأ في مرمى فريقه.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.
وتألق صلاح بشكل لافت خلال هذه المواجهة، وتمكن من تجاوز أرقام أساطير ليفربول كأسرع لاعب يسجل 40 هدفا للفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق هذا الرقم في المباراة رقم 52.