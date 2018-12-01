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التجمع اليمني للاصلاح

شركة هواوي العملاقة تنتنك العقوبات المفروضة على ايران وواشنطن ترد

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قالت مصادر مطلعة إن المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة اعتقلت، في إطار تحقيق أمريكي في مزاعم استخدام النظام المصرفي العالمي للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتنظر الولايات المتحدة فيما إذا كانت شركة هواوي للتكنولوجيا انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ عام 2016 على الأقل، وفي أمر استخدام الشركة في الآونة الأخيرة لبنك إتش.إس.بي.سي لتنفيذ عمليات تحويل مالية غير قانونية مرتبطة بإيران.

وفي 2012، دفع البنك 1.92 مليار دولار، وعقد اتفاقا مع النائب العام الأمريكي في بروكلين لانتهاك العقوبات الأمريكية وقوانين غسل الأموال.

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