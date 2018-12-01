اشتباكات بفرنسا واعتقالات وتوتر كبير

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أصيب 30 شخصا، فيما اعتقل المئات، السبت، في المظاهرات التي تشهدها العاصمة باريس.
وقال نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، لقناة "فرانس2" التلفزيونية "على الصعيد الوطني، ويشمل ذلك باريس، تم اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما بلغ عدد المشاركين في التحرك 31 ألفا في أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف في باريس".
واستخدمت الشرطة الفرنسية، غازات مسيلة للدموع، ضد متظاهري "السترات الصفراء" في شارع الشانزليزيه العريق بباريس.
وخرج متظاهرو "السترات الصفراء" بالمدن الفرنسية، في احتجاجهم الرابع ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تأهب آلاف من عناصر قوات الأمن الفرنسي، خشية من تجدد أعمال العنف أثناء الاحتجاجات.
وخاطبت الشرطة المحتجين عبر مكبرات الصوت وقالت: "للمرة الأخيرة نحذركم وندعوكم لضبط النفس".
ومن المتوقع أن تتدخل الشرطة بقوة ضد المتظاهرين المحاصرين في الشانزليزيه بسبب إغلاق الأزقة الجانبية.