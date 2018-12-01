«الشميري» يمثل اليمن في منتدى «بالي» للديمقراطية

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شاركت اليمن ممثلة بالسفير الدكتور عبدالغني نصر الشميري سفير بلادنا لدى إندونيسيا في أعمال منتدى بالي الحادي عشر للديمقراطية في جزيرة بالي للفترة من 6_7 ديسمبر الحالي.
وشارك بالمنتدى الذي انعقد تحت عنوان «الجهود الرامية لتحقيق الرفاهية للجميع» 92 دولة و7 منظمات دولية ويهدف المنتدى إلى إنشاء ديمقراطية معيارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وافتتح المؤتمر من قبل وزيرة الخارجية الإندونيسية رتنو مارسودي، حيث أشارت في كلمتها الافتتاحية للمنتدى على أهمية الديمقراطية الشاملة في توحد البشر وتمكينهم من تحقيق الرخاء المستدام.
واستطاع هذا المنتدى الوزاري السنوي الذي أطلقته إندونيسيا منذ العام 2008 فتح طرق الحوار والتعاون بين البلدان في إدارة التنوع والتشجيع علي تحقيق المساواة والتفاهم المتبادل بين الدول.