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التجمع اليمني للاصلاح

وفد الانقلاب يدعو لتشكيل «حكومة انتقالية» ويطرح حلا جديدا للحديدة واليماني يعلن : «الميناء» جزء من سيادة اليمن

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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دعا رئيس وفد الانقلابيين الحوثيين محمد عبد السلام اليوم السبت 8 ديسمبر /كانون الاول 2018م إلى تشكيل ما اسماها (حكومة انتقالية) بمشاركة ”كل الأحزاب السياسية“.

وأدلى عبد السلام بالتصريحات لرويترز على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية .

وقال محمد عبد السلام ،إنه ينبغي إعلان مدينة الحديدة الساحلية ”منطقة محايدة“ دون ان يتحدث عن مزيد من التفاصيل.

وقال عبد السلام لرويترز إن الحوثيين يتقبلون فكرة أن تلعب الأمم المتحدة دورا في مطار صنعاء في إطار مسعى لإعادة فتحه.

الى ذلك قال خالد اليماني وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي في تصريحات لـ"العربية" (تابعها مأرب برس) إن ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن ونقبل تنسيقا إداريا مع الأمم المتحدة.

وأشار اليماني إلى قبول وفد الشرعية الإطار التفاوضي وإجراءات بناء الثقة أولى مراحل خارطة الطريق.

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