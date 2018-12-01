من السويد - موقف وطني صارم بخصوص «الحديدة» ووضع الحوثيين امام خيارين لا ثالث لهما

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جددت تصريحات أعضاء في الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات السلام اليمنية التي انطلقت الخميس الفائت في السويد، التأكيد على موقف وطني صارم بخصوص الحديدة ومينائها الاستراتيجي (غربي اليمن) .
ومنذ اليوم الاول للمشاورات ، قال الوفد الحكومي انه لن يقدم تنازلات بما يخص الوضع في الحديدة ، متمسكا بمطلب سابق يقتضي انسحاب كامل للمليشيات الحوثية من المدينة والميناء.
في هذا الصدد شدد الوفد الحكومي ، على وجوب تسليم ميناء الحديدة بطريقة سلمية.
كما نوه بأن لا سلام قبل أن يلقي الحوثيون أسلحتهم، ملوحاً بالعودة للحل العسكري إذا تمسك الحوثيون بالميناء.
ونقل مأرب برس عن عضو في الوفد الحكومي قوله : « سندخل الحديدة اذا رفض الحوثي الانسحاب سليما»
وأردف «لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية».