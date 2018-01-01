عين بايرن ميونيخ ترصد نجم ريال مدريد

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشفت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم موهوب يحمل قميص ريال مدريد منذ سنوات. نجم "الميرنغي" سيكون ضمن قائمة من اللاعبين، الذين يسعى النادي البافاري للتعاقد معهم من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق.

ذكر موقع صحيفة "شبورت بيلد" أن فريق بايرن ميونيخ يسعى للظفر بخدمات نجم ريال مدريد فرانسيسكو رومان ألاركون سواريز، المعروف بـ"إيسكو". وأضاف الموقع الألماني أن النادي البافاري يعتزم استغلال الوضع الذي يمر به إيسكو مع "الأبيض الملكي" من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق الألماني العملاق.

وتابع موقع "شبورت بيلد" أن إيسكو يُثير اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار قطبي مانشستر السيتي واليونايتد، فضلاً عن يوفنتوس الإيطالي، وأردف أن بايرن ميونيخ هو الأكثر جديةفي التعاقد مع الدولي الإسباني الموهوب.

وتابع نفس المصدر أن إيسكو سيكون ضمن قائمة من اللاعبين، الذين يسعى بايرن ميونيخ للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يطمح النادي البافاري إلى تجديد دماء الفريق من خلال إبرام صفقات كروية كبيرة تعيد للفريق مكانته، التي اهتزت كثيراً في الآونة الأخيرة.

وأوضح "شبوت بيلد" أن إيسكو سيحل ربما مكان خاميس رودريغيز، الذي سيغادر الفريق البافاري بنسبة كبيرة، وأضاف أنه رغم الشرط الجزائي الكبير في عقد إيسكو (700 مليون يورو)، فإن "الميرنغي" سيسمح برحيل إيسكو عن الفريق بمبلغ أقل.

من جهة أخرى، يُعاني إيسكو هذا الموسم من قلة المشاركة مع ريال مدريد، إذ جلس الموهوب الإسباني في أكثر من مرة على مقاعد البدلاء. كما أن علاقته مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ليست على أحسن ما يرام.

يُشار إلى أن إيسكو (26 عاماً) يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022، بينما تبلغ القيمة المالية للدولي الإسباني حالياً حوالي 150 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.