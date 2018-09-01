آخر الاخبار

سعودية تفوز بأحد أرفع برامج المنح الدراسية في العالم مأرب.. اتحاد نساء اليمن يُنظم ندوة حول مناهضة العنف ضد «المرأة» ماذا قال وزير خارجية قطر الأسبق عن أوبك إعلامية سعودية تشجع الأزواج على التعدد صلاح يوقع الـهاتريك ويقود ليفربول إلى الصدارة شركة هواوي العملاقة تنتنك العقوبات المفروضة على ايران وواشنطن ترد قانون جديد يمنحك الحصول على الجنسية التركية بكل سهولة مقرب من خامنئي يقر بفشل ذريع لإيران والحوثيين فيلم إباحي جديد يصور في عاصمة عربية وفي أشهر معالمها «الإنتقالي الجنوبي» يتباكى لاستبعاده من مشاورات «السويد» ويتحدث عن «خيارات مفتوحة»

التجمع اليمني للاصلاح

الريال اليمني يتراجع مجددا وارتفاع جديد للدولار والسعودي «تعرف على اسعار الصرف اليوم»

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 4993

أسعار الصرف اليوم السبت 8/ 12/ 2018

الدولار

شراء 510 

البيع 530

السعودي 

شراء 134.50

البيع 140.50

*الاسعار غير ثابتة وتتغير

إقراء أيضاً
مقرب من خامنئي يقر بفشل ذريع لإيران والحوثيين
«الإنتقالي الجنوبي» يتباكى لاستبعاده من مشاورات «السويد» ويتحدث عن «خيارات مفتوحة
تقرير أمريكي يكشف نتائج وما ستخرج به «مشاورات السويد» وعلاقة ما يحدث بصحة الرئيس
وفد الانقلاب يدعو لتشكيل «حكومة انتقالية» ويطرح حلا جديدا للحديدة واليماني يعلن
من السويد - موقف وطني صارم بخصوص «الحديدة» ووضع الحوثيين امام خيارين لا ثالث لهما
تعرف على شروط وفد الشرعية لتشغيل مطار صنعاء وسبب رفض الانقلابيين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس