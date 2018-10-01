مأرب على اعتاب نهضة تعليمية شاملة والبداية - التوقيع على اتفاقية مهمة

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تشهد محافظة مأرب اليمنية ، نهضة اقتصادية وتعليمية كبيرة ، وهي التي وقفت في وجه المشروع الانقلابي ومنعت وصوله اليها ، لتضحى اليوم مقصد الجميع.
ويترافق مع الازدهار الاقتصادي وتوفر الخدمات واستقبالها اعداد كبيرة من اليمنيين النازحين، تطور نوعي في مجال التعليم الاكاديمي.
في هذا الصدد جرى بمحافظة مأرب ،اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة اقليم سبأ،والاكاديمية العربية الكندية للعلوم المتطورة والتدريب والاستشارات(ACA) الممثلة لجامعة جورج واشنطن وجامعة الامم المتحدة للسلام ومقرها العاصمة المصرية القاهرة.
وتشمل الاتفاقية-بحسب وكالة سبأ- التي وقعها عن جامعة اقليم سبأ رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي وعن الاكاديمية العربية مستشار الاكاديمية الاستاذ الدكتور جبر محمد الكولي رئيس جامعة البيضاء، خمسة مجالات هي الاستشارات التدريبية والتعليمية وحضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل والشراكة في ادارة وتنفيذ بامج ادارة الازمات والكوارث المدعومة من جامعة جورج واشنطن الى جانب الشراة في تنفيذ وتطبيق برامج السلام المعتمدة من جامعة الامم المتحدة للسلام.
وتهدف الاتفاقية الى التعاون والشراكة والتكامل بين الجانبين في استخدام الوسائل المتاحة لنهضة التدريب والتعليم والاستشارات المحفزة على تحقيق النهضة للمجتمع.