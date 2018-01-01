توجيهات مهمة من الحكومة الى السلطات المحلية في 4 محافظات يمنية

الثلاثاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اصدرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء 9اكتوبر/تشرين الاول 2018م ، توجيهات الى اربع محافظات شرقية ، يتوقع ان تصلها عاصفة مدارية.

ووجه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، السلطات المحلية في محافظات سقطرى، المهرة، حضرموت وشبوة، والمناطق المتوقع ان تشملها العاصفة المدارية (لبان) بإنشاء غرف عمليات لمتابعة آثار العاصفة واصدار التوجيهات والتحذيرات للسكان، والسفن للبعد عن مواقع الخطر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بتفادي اضرار العاصفة.

وطالب فتح منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا غراندي بتوجيه المنظمات الاممية الاغاثية باتخاذ الاحتياطات اللازمة في توفير المواد الايوائية والاغاثية اللازمة وبقاء الفرق الطبية والاسعافية لتلك المحافظات بالقرب من الاماكن المقرر تأثرها لسرعة تقديم الدعم الانساني للسكان في تلك المناطق.

وأهاب فتح بالمنظمات الاغاثية الاممية والدولية وخصوصا برنامج الاغذية العالمي بالاستعداد لتقديم الدعم اللازم للمتضررين في تلك المحافظات.

وامس اعلنت غرفة الأرصاد الجوية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، أن عاصفة مدارية تحت مسمى "لُبان" تقترب من مياه اليمن الإقليمية الشرقية وخليج عدن.

وقالت الغرفة « إن بيانات الخرائط وصور الاقمار الصناعية رصدت عاصفة مدارية وسط غرب بحر العرب وذلك عند 3:00 فجراً بالتوقيت المحلي».

وأضافت أن «العاصفة تتمركز على خط عرض (12.4 درجة شمالاً) وخط طول (62.3 درجة شرقاً) بسرعة تتراوح بين (35- 40 عقدة ) ويبعد مركزها 760 كم من جزيرة سقطرى وتتحرك باتجاه الشمال الغربي لتقترب من مياه بلادنا الإقليمية الشرقية وخليج عدن» .

وأكدت "أن الحالة المدارية تتحرك نحو شرق مياه خليج عدن ومن المتوقع أن تؤثر على المحافظات الشرقية لليمن.

ودعت إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وذلك بتقدم حزام السحب الركامية الممطرة بغزارة وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب خلال الفترة من مساء يوم الأربعاء إلى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنها ستنشر بيان رقم 2 حول أية مستجدات للحالة الجوية، محذرة في ذات الوقت جميع الصيادين ومرتادي البحر بالمياه الإقليمية في شرق خليج عدن وبحر العرب بأخذ أقصى الحيطة والحذر وعدم الإبحار بفعل اشتداد في سرعة الرياح و هيجان الأمواج بالفترة المحددة أعلاه.