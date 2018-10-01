اول تصريح للعراقية الفائزة بجائزة نوبل للسلام

الثلاثاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت العراقية نادية مراد، الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام2018 مناصفة مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، العالم للقيام بالمزيد لمواجهة الإبادة الجماعية و العنف الجنسي.

وقالت مراد في أول مؤتمر صحفي لها منذ إعلان الجائزة في نادي الإعلام الوطني، الاثنين، إنها تشعر بأنها ملزمة باستخدام صوتها للدفاع عن حقوق المضطهدين حول العالم.

وكانت مراد، 25 عاما، من بين آلاف الشابات من الأقلية الإيزيدية اللاتي اختطفن وتعرضن للعبودية الجنسية على يد تنظيم داعش في

2014.

وتقول إن الحصول على جائزة نوبل شرف لها، لكن هناك حاجة للمزيد من العمل لمساعدة الإيزيديين النازحين من منازلهم.