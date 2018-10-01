مأرب على اعتاب نهضة تعليمية شاملة والبداية - التوقيع على اتفاقية مهمة توجيهات مهمة من الحكومة الى السلطات المحلية في 4 محافظات يمنية الفضائح تلاحق رونالدو والجديد - 3 حسناوات يتهمن الدون باغتصابهن اول تصريح للعراقية الفائزة بجائزة نوبل للسلام لا استقرار في سوق العملة واليكم آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي اليوم بيان ناري من «امنية حضرموت» بعد محاولة اقتحام المجمع الحكومي في «سيئون» تعرف على أبرز 10 سيارات فاجأت العالم بتصاميمها ميليشيات الحوثي تعرقل مرور المساعدات بين صنعاء والحديدة الجيش الوطني على أبواب صنعاء ويتقدم في صعدة من ثلاثة محاور بهذه الطريقة علق ترامب على اختفاء جمال خاشقجي
دعت العراقية نادية مراد، الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام2018 مناصفة مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، العالم للقيام بالمزيد لمواجهة الإبادة الجماعية و العنف الجنسي.
وقالت مراد في أول مؤتمر صحفي لها منذ إعلان الجائزة في نادي الإعلام الوطني، الاثنين، إنها تشعر بأنها ملزمة باستخدام صوتها للدفاع عن حقوق المضطهدين حول العالم.
وكانت مراد، 25 عاما، من بين آلاف الشابات من الأقلية الإيزيدية اللاتي اختطفن وتعرضن للعبودية الجنسية على يد تنظيم داعش في
2014.
وتقول إن الحصول على جائزة نوبل شرف لها، لكن هناك حاجة للمزيد من العمل لمساعدة الإيزيديين النازحين من منازلهم.