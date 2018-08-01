لا استقرار في سوق العملة واليكم آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي اليوم

الثلاثاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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لم تشهد العملة المحلية، استقرارا كبيرا ،و ما تزال اسعار الصرف متقلبة وتختلف من مكان الى آخر.

وفيما توقف الانهيار الكبير للريال اليمني بشكل نسبي عما كان عليه الاسبوع الماضي ، الا ان تداعيات ذلك الارتفاع على اسعار المواد الاساسية لم تتوقف ، حيث لا تزال الاسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق.

وفيما يلي اسعار صرف كلا من الدولار والريال السعودي - بحسب رصد مأرب برس- اليوم الثلاثاء 9 اكتوبر /تشرين الاول 2018م، مع التنوية بأن سوق العملة غير مستقر والاسعار تتغير /

في صنعاء

الدولار شراء 715

سعر البيع 720

السعودي شراء 182

سعر البيع 187 ريال

في عدن

الدولار 700 ريال

سعر البيع 705،

السعودي 180 ريالاً

سعر البيع بـ185