مأرب على اعتاب نهضة تعليمية شاملة والبداية - التوقيع على اتفاقية مهمة توجيهات مهمة من الحكومة الى السلطات المحلية في 4 محافظات يمنية الفضائح تلاحق رونالدو والجديد - 3 حسناوات يتهمن الدون باغتصابهن اول تصريح للعراقية الفائزة بجائزة نوبل للسلام لا استقرار في سوق العملة واليكم آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والسعودي اليوم بيان ناري من «امنية حضرموت» بعد محاولة اقتحام المجمع الحكومي في «سيئون» تعرف على أبرز 10 سيارات فاجأت العالم بتصاميمها ميليشيات الحوثي تعرقل مرور المساعدات بين صنعاء والحديدة الجيش الوطني على أبواب صنعاء ويتقدم في صعدة من ثلاثة محاور بهذه الطريقة علق ترامب على اختفاء جمال خاشقجي
لم تشهد العملة المحلية، استقرارا كبيرا ،و ما تزال اسعار الصرف متقلبة وتختلف من مكان الى آخر.
وفيما توقف الانهيار الكبير للريال اليمني بشكل نسبي عما كان عليه الاسبوع الماضي ، الا ان تداعيات ذلك الارتفاع على اسعار المواد الاساسية لم تتوقف ، حيث لا تزال الاسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق.
وفيما يلي اسعار صرف كلا من الدولار والريال السعودي - بحسب رصد مأرب برس- اليوم الثلاثاء 9 اكتوبر /تشرين الاول 2018م، مع التنوية بأن سوق العملة غير مستقر والاسعار تتغير /
في صنعاء
الدولار شراء 715
سعر البيع 720
السعودي شراء 182
سعر البيع 187 ريال
في عدن
الدولار 700 ريال
سعر البيع 705،
السعودي 180 ريالاً
سعر البيع بـ185