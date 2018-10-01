بهذه الطريقة علق ترامب على اختفاء جمال خاشقجي

الثلاثاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه "قلق" من التقارير التي تحدثت عن اختفاء الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وهو كاتب بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال ترامب: "أشعر بالقلق حيال ذلك" و"لا أحب أن أسمع عن ذلك، ونأمل أن يتم ذلك. الآن، لا أحد يعرف أي شيء عن ذلك"، مضيفا أن "هناك بعض القصص السيئة للغاية عن ذلك. لا أحب ذلك".

بدوره، علق نائب الرئيس مايك بنس أيضاً على اختفاء خاشقجي، قائلاً على موقع "تويتر": "منزعج بشدة لسماع تقارير حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي. إذا كان هذا صحيحاً، فهذا يوم مأساوي. العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم يشكل تهديداً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان ، العالم الحر يستحق إجابات"، خسب تعبيره.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها ترامب بشأن خاشقجي، الذي شوهد للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول، الثلاثاء الماضي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق الإثنين، إنه على السعودية أن تثبت أن خاشقجي قد ترك القنصلية السعودية في اسطنبول، موضحا في مؤتمر صحفي ببودابست: "دخل القنصلية العام بنفسه، وإذا دخل بنفسه وإذا لم يخرج فإنه يجب اثبات ذلك بالطبع من القنصلية العامة".

وقال أردوغان إنه "ينبغي أن يكون لدى القنصلية السعودية كاميرات مراقبة، ويجب أن تكون قادرة على عرض شريط فيديو خاشقجي وهو يغادر المبنى". وذكر أنه لا توجد وثائق أو أدلة أخرى تشير إلى مغادرة الصحفي.

وقال مسؤولون أتراك لصحيفة "واشنطن بوست" ووكالة أنباء رويترز، السبت الماضي، إن خاشقجي قتل داخل القنصلية. ولم يقدم المسؤولون حتى الآن أي دليل أو تفاصيل حول كيفية وصولهم إلى هذا الاستنتاج.

كما قال أردوغان للصحفيين في أنقرة عن الواقعة في تصريحات أدلى بها، الأحد الماضي: "أنا أتابعها كرئيس للجمهورية التركية"، مؤكدا أنه كان يعرف خاشقجي لبعض الوقت واعتبره "صديقا"، لافتا إلى أن وزارة العدل ورئيس الادعاء في اسطنبول "بدأوا تحقيقا والجهود مستمرة". ويجري التحقيق في مداخل ومخارج المطار.