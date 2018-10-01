منظمة دولية تحذر :كل أطفال اليمن بحاجة للمساعدة

الثلاثاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، منتصف الليلة الماضية، إن كل طفل يمني تقريباً، بحاجة للمساعدة.

ويعيش اليمن عامه الرابع من الحرب، في تدهور اقتصادي وخدماتي، ويشهد نقصاً في الغذاء والدواء، وسط انهيار الموازنة العامة وارتفاع التضخم، ما عمَّق الفقر وفاقم سوء التغذية، وباتت أزمة اليمن واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان، أنها استأنفت، الأحد، صرف الدورة الثالثة للمساعدات النقدية بعموم اليمن.

وأضاف البيان: إنه "سيستفيد من الحوالات النقدية الطارئة نحو 1.5 مليون أسرة من أشد الأسر اليمنية فقراً (نحو 9 ملايين نسمة) بتمويل من البنك الدولي"، دون ذكر حجم المبالغ.

وأوضح أن "كل طفل في اليمن تقريباً بحاجة للمساعدة، في ظل تهديد خطير ينذر بمجاعة وبتكرار تفشي الأمراض، ومن ضمنها الدفتيريا والكوليرا والإسهال المائي الحاد".

وأدى النزاع الشديد إلى مقتل وإصابة ما يزيد على 6 آلاف طفل خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، وتسبب في شلل شبه كامل بالبنية التحتية الحيوية كالمياه والصرف الصحي والصحة، وفق البيان.