جلد فتاة مسلمة قررت الزواج من شاب يعبد البقر

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تعرضت فتاة مسلمة للجلد من قبل أفراد عائلتها، شمال شرق الهند ؛ على سبيل العقاب لإقدامها على الهروب مع شاب هندوسي بغرض الزواج .
وأفادت الأنباء ان الفتاة التي لم يتم الكشف عن اسمها وتبلغ من العمر 18 عاما ، حاولت الهرب - على غير رغبة عائلتها – مع الشاب الهندوسي ، لكن اسرتها نجحت في تعقبها وتوقيفها. بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية .
وبعد الإمساك بها أقدمت العائلة على ربط الفتاة بشجرة وجلدها لمدة خمس ساعات على مرأي ومسمع من الجميع .
وذكر شهود عيان أن مجلس القرية التي تنتمي إليها الفتاة قرر جلدها؛ عقابًا لها على فعلتها، واصفًا ما اقدمت عليه، بأنه جلب "العار"، لأسرتها ومجتمعها.