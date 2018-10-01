جنود يتحولون جنسيا إلى نساء أثناء خدمتهم العسكرية

الثلاثاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قرر 3 جنود بريطانيين تغيير نوعهم الجنسي إلى إناث، عقب حصولهم على موافقة قادتهم العسكريين لإجراء عمليات جراحية حساسة.

ووفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجنود حصلوا على أماكن نوم وحمامات منفصلة في ثكناتهم الواقعة بألمانيا.

وخدم اثنان من الجنود الذين أصبحت أسماؤهم "كيت توم رودريغز مارشل" و"كاثرين جونز"، في فوج حمل اسم الأميرة "ديانا"، الذي يعرف أيضا باسم "تايغرز"، بينما يخدم الثالث والذي لم يكشف عن اسمه في فيلق القيادة العامة.

ويتلقى ضباط كبار في الفوج، تدريبات لتجديد معلوماتهم بشأن المبادئ الخاصة بالتعامل مع الجنود المتحولين جنسيا.

وبالنظر إلى الواقعة المثيرة للجدل، تشير إحصائيات إلى أن هناك ما يقارب 10 جنود آخرين في الجيش البريطاني، غيروا جنسهم أيضا، وبأن 34 شخصا في القوات المسلحة خضعوا لعمليات تغيير الجنس خلال العام الماضي.

وبموجب اللوائح العسكرية البريطانية، ينبغي على الجنود الثلاثة المتحولين جنسيا، أن يقروا بأنهم نساء لمدة عام كامل.

ويخدم المتحولون جنسيا حاليا في البحرية الملكية والجيش والقوات المسلحة، وولدت أول جندية متحولة مقاتلة في الجيش، "غاردرمان كلوي ألين"، من وحدة الحرس الأسكتلندي، طفلا ذكرا.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد تسببت مبادئ توجيهية صدرت عن قادة الجيش البريطاني حول المثلية الجنسية في إرباك الجنود، حيث أشارت في إحدى الصفحات إلى أن الهوية الجنسية أمر "شخصي"، لكنها أشارت في صفحة أخرى "لا يختار أحدنا جنسه".

وطبقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن علاجات التحول الجنسي قد تقتصر على الهرمونات لبعض الأشخاص، إلا أن تكاليف العمليات الجراحية ترتفع في بعض الحالات لتصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني، ولم تشر الهيئة إن كانت تلك التكاليف على نفقة الجيش أم على حساب الراغبين في التحول.