ماهي أسباب تأخر الشرطة التركية في تفتيش القنصلية السعودية

الثلاثاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - الأناضول

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علّق الكاتب الصحفي التركي “أوزجان تيكيت”، على تأخر تركيا في تفتيش مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بعد مرور 7 أيام على اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال في لقاءٍ مع قناة “الجزيرة”، الإثنين، إن تركيا تريد أن تمنحَ وقتاً للمسؤولين السعوديين، لكي يوضحوا للمجتمع الدولي ولمنظمات حقوق الإنسان، التي تستفسر عن اختفاء “خاشقجي” وما حدثه له، التفاصيل.

واضاف: “للأسف .. المسؤولون السعوديون قالوا إنهم مستعدون للتعاون مع تركيا، لكنهم لم يفعلوا شيئاً يُظهر ذلك، ما جعل تركيا قلقة جداً بشأن مصير جمال خاشقجي، خصوصاً وأن الأنباء تتحدث عن مقتله بطريقةٍ همجية”. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل تركيا تبدأ بعملية التحقيق، وطلب تفتيش القنصلية -حسب الكاتب التركي-

ومن ناحية أخرى، قال “تيكيت” إن هناك عملية دبلوماسية، أرغمت تركيا لتستمع الى المسؤولين السعوديين، إن كانوا مستعدين للتعاون أم لا.

وردّ على تصريح ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان، في لقائه مع مجلة “بلومبرغ”، بأنه مستعد للسماح للجانب التركي بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول، بالقول إن 7 أيام مرت على اختفاء “خاشقجي”، وحتى الان لم يقدّم السعوديون أي دليل على أنه خرج من القنصلية.

وقال: ما عليهم أن يفعلوه هو أن ينشروا صور كاميرات المراقبة التي توضّح دخول جمال خاشقجي الى القنصلية الساعة الواحدة ظهراً، وخرج الساعة الخامسة عصراً، غير أنهم لم يفعلوا ذلك.

وقال الكاتب التركي: لننتظر وسنرى ما ستقوم به الشرطة التركية بعد تفتيش القنصلية السعودية.