آخر الاخبار

قطر تكشف عن مفاجأة لم تحدث في أي من الدول التي استضافت كأس العالم مدير مصرف يحوّل نحو مليون يورو من ارصدة الاغنياء الى حسابات الفقراء ماهي أسباب تأخر الشرطة التركية في تفتيش القنصلية السعودية من جديد.. محكمة حوثية تقضي بإعدام مواطنين امريكا تطيح بنصف طائرات إيران انتصار جديد لقوات الجيش بصعدة.. « تحرير جبل رمدان المطل على مركز مديرية باقم» من هذا التاريخ العاملون في قطر لن يحتاجوا إلى إذن الكفيل لمغادرة البلاد مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات بشرية لمليشيا الحوثي غرب مأرب مقتل امرأة حامل برصاص قناص حوثي في الحوف 7 أحزاب سياسية تعلن موقفا موحدا من «المجلس الانتقالي» وتطالب بـ«اتفاق» يحدد مهام «التحالف»

التجمع اليمني للاصلاح

من جديد.. محكمة حوثية تقضي بإعدام مواطنين

الثلاثاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس -خاص
عدد القراءات 1223

قضت محكمة أمن الدولة التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء، اليوم الاثنين، بإعدام مواطنين بتهمة التخابر مع من اسمتها دول العدوان في اشارة الى تحالف دعم الشرعية في اليمن.


ووفقا لوكالة "سبأ" النسخة الحوثية المزورة فإن مايسمى"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي تصدر احكامها حسب توجيهات قيادات المليشيات قضت في جلستها الأولى المخصصة للنطق بالحكم بإدانة يحيى هاني محمد ثابت العريقي بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام حدا


وعقب النطق بالحكم، طلب المتهم العريقي استئناف الحكم الحوثي الصادر بحقه وفقا للقانون اليمني.

كما قضت محكمة المليشيات في جلستها الثانية بإعدام المواطن علي عبد الإله علي الحاشدي حدا بعد إدانته "بالالتحاق في صفوف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن


وتواصل المليشيات الانقلابية اصدار احكام الموت الباطلة بحق العشرات من اليمنيين الذين لا تهم لهم إلا انهم رفضوا الانقلاب الحوثي المشؤوم بينما تتناسى المليشيات الانقلابية عمالتها الفاضحة والتي كان اخرها ظهور ناطقها محمد عبد السلام مرتميا باحضان قيادات مليشيات حزب الله

.

إقراء أيضاً
انتصار جديد لقوات الجيش بصعدة.. « تحرير جبل رمدان المطل على مركز مديرية باقم»
مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات بشرية لمليشيا الحوثي غرب مأرب
مقتل امرأة حامل برصاص قناص حوثي في الحوف
7 أحزاب سياسية تعلن موقفا موحدا من «المجلس الانتقالي» وتطالب بـ«اتفاق» يحدد مهام
اللواء سلطان العرادة بمجلس الوزراء يستعرض إنجازات مأرب وبن دغر يشيد بموقف المحاف
عاجل: الاعلان عن مصرع القيادي الحوثي «أحمد الكحلاني».. تفاصيل العملية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس