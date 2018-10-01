من جديد.. محكمة حوثية تقضي بإعدام مواطنين

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قضت محكمة أمن الدولة التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء، اليوم الاثنين، بإعدام مواطنين بتهمة التخابر مع من اسمتها دول العدوان في اشارة الى تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ووفقا لوكالة "سبأ" النسخة الحوثية المزورة فإن مايسمى"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي تصدر احكامها حسب توجيهات قيادات المليشيات قضت في جلستها الأولى المخصصة للنطق بالحكم بإدانة يحيى هاني محمد ثابت العريقي بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام حدا
وعقب النطق بالحكم، طلب المتهم العريقي استئناف الحكم الحوثي الصادر بحقه وفقا للقانون اليمني.
كما قضت محكمة المليشيات في جلستها الثانية بإعدام المواطن علي عبد الإله علي الحاشدي حدا بعد إدانته "بالالتحاق في صفوف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
وتواصل المليشيات الانقلابية اصدار احكام الموت الباطلة بحق العشرات من اليمنيين الذين لا تهم لهم إلا انهم رفضوا الانقلاب الحوثي المشؤوم بينما تتناسى المليشيات الانقلابية عمالتها الفاضحة والتي كان اخرها ظهور ناطقها محمد عبد السلام مرتميا باحضان قيادات مليشيات حزب الله
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