امريكا تطيح بنصف طائرات إيران

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقر مدير عام مطار إقليم فارس جنوب إيران رضا بديعي فرد، بتداعيات وخيمة من العقوبات الامريكية على قطاع الطيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بديعي قوله إن #العقوبات_الأميركية "أخرجت 50% من أسطول الطيران الإيراني عن الخدمة".

وأضاف المسؤول الإيراني أن الهبوط الاضطراري المتكرر للطائرات الإيرانية جراء الخلل الفني يتزايد مع عجز قدرات الصيانة.

وبحسب الوكالة فإن حوادث الطيران الإيراني منذ عام 1990 بلغت أكثر من 200 حادث متسببة بوفاة أكثر من 2000 شخص.

وأجهزت العقوبات على حلم إيران بتحديث أسطولها، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وبعد أن أبرمت طهران اتفاقيات بقطاع الطيران بالعام 2015 تسبب احجام البنوك العالمية عن التمويل في تعقيد هذا الملف برمته، لتأتي العقوبات الأميركية المرتقبة الشهر المقبل لتقضي تماما على حلم تحديث الطائرات.

ويقدر عدد الطائرات الإيرانية بنحو 256 طائرة مدنية منها نحو 150 طائرة تعمل بمعدل عمر 20 سنة تقريبًا، وهو معدل مرتفع جداً يعكس تأثير الحظر الاقتصادي الذي منع من تطوير الأسطول.

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