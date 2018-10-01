مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات بشرية لمليشيا الحوثي غرب مأرب

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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قالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت اليوم الاثنين، بعدة غارات تعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن المصادر أن طيران التحالف استهدف طقمين كانا يحملان تعزيزات بشرية لمليشيات الحوثي الانقلابية إلى جبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما.

المقاتلات استهدفت أيضاً بغارة أخرى تجمعات للمليشيات الحوثية في جبل بحرة بين صنعاء ومأرب، وأسفرت الغارة عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.