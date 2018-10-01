امريكا تطيح بنصف طائرات إيران انتصار جديد لقوات الجيش بصعدة.. « تحرير جبل رمدان المطل على مركز مديرية باقم» من هذا التاريخ العاملون في قطر لن يحتاجوا إلى إذن الكفيل لمغادرة البلاد مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات بشرية لمليشيا الحوثي غرب مأرب مقتل امرأة حامل برصاص قناص حوثي في الحوف 7 أحزاب سياسية تعلن موقفا موحدا من «المجلس الانتقالي» وتطالب بـ«اتفاق» يحدد مهام «التحالف» اللواء سلطان العرادة بمجلس الوزراء يستعرض إنجازات مأرب وبن دغر يشيد بموقف المحافظة الحضاري عاجل: الاعلان عن مصرع القيادي الحوثي «أحمد الكحلاني».. تفاصيل العملية مراسلي «قـناة الشـرعـية » يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتهم مفاجأتان من مراد علمدار لجمهوره.. فماهما؟
قالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت اليوم الاثنين، بعدة غارات تعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن المصادر أن طيران التحالف استهدف طقمين كانا يحملان تعزيزات بشرية لمليشيات الحوثي الانقلابية إلى جبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما.
المقاتلات استهدفت أيضاً بغارة أخرى تجمعات للمليشيات الحوثية في جبل بحرة بين صنعاء ومأرب، وأسفرت الغارة عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.