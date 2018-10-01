مقتل امرأة حامل برصاص قناص حوثي في الحوف

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات

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قتلت امرأة حامل، برصاص قناص حوثي، يوم الاثنين، في محافظة الجوف، شمال اليمن.

ونقلت وكالة سبأ، عن مصدر محلي قوله، إن قناص تابع لميليشيا الحوثيين، أطلق النار على امرأة تدعى "شافعة مبخوت"، أثناء رعيها للأغنام في منطقة بعيدة عن الصراع، بمنطقة "الحجل"، بمديرية المصلوب في الجوف.

وأوضح المصدر أن السكان قاموا بإسعاف المرأة الحامل إلى مشفى الجوف العام بمديرية الحزم عاصمة المحافظة، لكنها فارقت الحياة عقب وصولها للمستشفى.