اللواء سلطان العرادة بمجلس الوزراء يستعرض إنجازات مأرب وبن دغر يشيد بموقف المحافظة الحضاري

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قدم اليوم اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مارب خلال مشاركته جلسة مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، شرحاً عن التطورات والمستجدات الراهنة في المحافظة، والجهود التي تقوم السلطة المحلية ونسبة الإنجاز في المشاريع التي تنفذها في المديريات، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بإيواء النازحين.. كما استعرض اللواء سلطان العرادة جملة من الصعوبات التي تواجهها المكاتب التنفيذية، واحتياجات المحافظة من مشاريع خدمية وتنموية للمحافظة التي تتمتع بأهمية استراتيجية.
وفي اللقاء أشاد مجلس الوزراء بجهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع الخدمية في المدينة والمحافظة، واستقبال أبناء مارب الحضاري للآلاف من المدنيين النازحين الذين هجّرتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية، من قراهم ومدنهم منذ بدء حربها على اليمنيين في منتصف 2014.
كما ثمّن مجلس الوزراء تضحيات أبناء مارب الذين وقفوا ضد المليشيا الانقلابية، وسطروا أروع الانتصارات في هزيمتها، وكانت تلك التضحيات بداية الانتصار على المشروع الإمامي الفارسي البغيض، الذي يسعى لعودة اليمن إلى الماضي الكهنوتي الرجعي.
وأكد المجلس أن عجلة التنمية قد بدأت في جميع المحافظات المحررة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وإن الحكومة تولي جل اهتمامها بمحافظة مارب كبقية المحافظات المحررة التي ستشهد تحسناً ملحوظاً على مستوى الخدمات، الأمر الذي سيخفف من معاناة المواطنين.