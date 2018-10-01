عاجل: الاعلان عن مصرع القيادي الحوثي «أحمد الكحلاني».. تفاصيل العملية

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر عسكرية، الاثنين 8 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، بمقتل القيادي في جماعة الحوثي أحمد الكحلاني، في معارك مع قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة (شمال اليمن).

وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، بأن القيادي الكحلاني لقي مصرعه، بالاضافة إلى العشرات من عناصر المليشيات، في عمليات هجومية للجيش الوطني بمديرية باقم، شمال محافظة صعدة.

وأشارت المصادر الى ان «الكحلاني مكلف من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، بالدفاع عن مركز مديرية باقم».

وشنت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنتن، هجوماً على مواقع المليشيات في جبل رمدان بمديرية باقم، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية المطلة على مركز المديرية.