مراسلي «قـناة الشـرعـية » يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتهم

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -خاص

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طالب مراسلي” قناة الشرعية الفضائية” الحكومة اليمنية بصرف مستحقاتهم المالية بعد مضي عام من عملهم المتواصل .



واوضحوا في بيان صادر عنهم اليوم حصل «مأرب برس» على نسخة منه بان قناة الشرعية تواصلت معهم من الراياض عقب تدشين بثها وطلبت منهم الانضمام الى كادر القناة «كمراسلين» في مختلف الاقاليم والجبهات لنقل واقع تطورات المعارك العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش ضد مليشيات الحوثي

وأضافوا في بيانهم أنه ومنذ عام من عملهم لم يتم صرف مستحقاتهم المالية رغم المناشدات المستمرة الى ادارة القناة بالرياض الذي بادرت بالرد على صرف المواعيد المتكررة دون صرف اي مبلغ.

وأشاروا في بيانهم إلى ان وزارة الاعلام اليمنية ممثلة بوزيرها معمر الايراني اجابت على مطلبهم بانها لا تملك اي صلاحية في ادارة قناة الشرعية بعتبارها تتبع الجانب السعودي.



صادرة عن مراسلي قناة الشرعية في اليمن

1-حسن محمد-أقليم حضرموت.

2-محمد الشرعبي- تعز

3-عبدالرحمن علي - الجوف

٤-مكتب مأرب

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