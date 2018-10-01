مفاجأتان من مراد علمدار لجمهوره.. فماهما؟

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الممثل التركي الشهير نجاتي شاشماز، المعروف في العالم العربي باسم مراد علمدار، نسبة لدوره في مسلسل «وادي الذئاب» عن مفاجأتين جديدتين لجمهوره.

وأشار شاشماز في تصريحه خلال العرض الأول لفيلم Ab-ı Hayat Çeşmesi الذي حضره الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى قيامه بالعمل على مشروعين مختلفين أحدهما على التلفاز والآخر في السينما.

جزء جديد من «وادي الذئاب»؟

ونقلت صحيفة Akşam التركية عن شاشماز تحضيره للعمل على مسلسل «نوبة Nöbet»، مشيرًا بذلك إلى عدم وجود جزء جديد من مسلسله الشهير «وادي الذئاب».

وذكر أن تصوير مسلسله الجديد «نوبة Nöbet» سيتم في المناطق المحيطة بمدينة أنطاليا جنوب تركيا.

وبشّر شاشماز جمهوره خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد في قاعة السينما بعمله على فيلم جديد أيضاً، دون أن يذكر أي تفاصيل حول اسم أو موضوع الفيلم.

شاشماز يميل لأفلام الأنيميشن

من جانب آخر قال نجاتي شاشماز إنه يود وبشدة أن يعمل على أفلام الأنيميشن، مشيرًا إلى أهميتها في دعم التعليم والوعي لدى الأطفال.

وتابع قائلًا،»في أيامنا لم يكن لدينا سوى الحكايا التي يقصها الكبار علينا، ولم تكن هذه الحكايات تتحول إلى أفلام رسوم متحركة، أما أفلام الرسوم المتحركة التي كانت تعرض في تلك الفترة فأنا لا أريد حتى أن أتذكرها».

«وادي الذئاب» على لسان شاشماز

في مقابلة صحفية سابقة مع وكالة الأناضول الإخبارية قال نجاتي شاشماز إن مسلسل «وادي الذئاب» جذب اهتمام المتابعين في الداخل والخارج على حد سواء، وأن متابعيه يتوزعون على حوالي 60 بلدًا؛ وخصوصا بلدان الشرق الأوسط.

وأشار أن مسلسل «وادي الذئاب»، والذي بُثَّت أول مواسمه في العام 2003، حقق نسبة متابعة عالية، وحظي بشعبية مميزة، لافتا أن المتابعين يتساءلون دومًا عن اسم القناة التلفزيونية التي ستقوم ببث موسم العام 2018.

ووصف تأثير المسلسل على حياته قائلاً، «لم يعد لي حياة شخصية, ينادونني بأسمي في أنقرة لكن في إسطنبول يقول الجميع بولات (مراد)».