أول تحذير مهذب من أردوغان حول قضية جمال خاشقجي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوجب على مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، إثبات مغادرة جمال خاشقجي مبنى القنصلية التي اختفى عقب دخولها الأسبوع الفائت.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان في العاصمة بودابست التي يجري إليها زيارة رسمية.
وأضاف أردوغان أن مسؤولو القنصلية السعودية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم عبر القول “إنه قد غادر” القنصلية، مطالباً إياهم بإثباتات حول خروج خاشقجي من مبنى القنصلية.
وأوضح أن مسؤولو الأمن والاستخبارات يبحثون قضية خاشقجي، مبيناً أن متابعتهم لها مسؤولة سياسية وإنسانية في الوقت ذاته.
وكان أردوغان، قد قال أمس الأحد، إنه يتابع بنفسه مسألة اختفاء خاشقجي وأن السلطات التركية ستعلن النتائج للعالم مهما كانت.
وأضاف أردوغان أنه لا يزال لدى تركيا “توقعات إيجابية” بشأن قضية اختفاء خاشقجي، موضحاً أنهم بانتظار نتائج التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول.
ووصف الرئيس التركي اختفاء خاشقجي بالأمر المحزن للغاية، إلا أنه لفت في الوقت ذاته إلى أنه يجري التحقيق في جميع التسجيلات وعمليات الخروج والدخول من المطارات التركية، وأنهم يسعون للتوصل إلى نتيجة بأقرب وقت.
وتابع: “ما زلت أحسن النية في توقعاني، بإذن الله لن نواجه حالة لا نرغب بها.”
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