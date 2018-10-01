الحكومة اليمنية تتحدث عن انشاء تشكيلات عسكرية غير شرعية في «سقطرى»

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أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين 8 اكتوبر/تشرين الأول 2018ن، رفضها أي تشكيلات عسكرية في أرخبيل سقطرى، يجري إنشاؤها بعيداً عن وزارتي الدفاع والداخلية.
جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة أحمد بن دغر، وبحضور محافظ سقطرى ومحافظ مأرب سلطان العرادة.
وحذرت الحكومة تلك التشكيلات بأن مصيرها سيكون «مصير الميليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي»، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.
وشددت على «بقاء الجزيرة في حالة من السلام الداخلي لأهاليها الذين طبعوا على حالة الانسجام والتآلف بعيداً عن العصبوية والتقسيم والتشرذم».
كما أدانت الحكومة «الدعوات التي تسعى إلى شق الصف السقطري الذي يقف يداً واحدة خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي».