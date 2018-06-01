التحالف يوجه دعوة ستسهم في استقرار العملة اليمنية

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دعا التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الإثنين 8 اكتوبر /تشرين الاول 2018م، المنظمات الدولية العاملة باليمن الى تحويل أموالها عبر البنك المركزي اليمني بعدن (جنوبي البلاد).
واشار ناطق التحالف ، ان ذلك يسهم في دعم استقرار العملة المحلية بدلاً عن تحويلها الى البنوك التجارية في الخارج.
وقال العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحافي، أن مليشيات الحوثي تواصل عرقلة الجهود الإنسانية وتمنع وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها، كما تحتجز ناقلات المشتقات النفطية لصالح السوق السوداء.
وأوضح أن الاقتصاد اليمني يعاني بسبب انقلاب مليشيات الحوثي وممارساتها، موضحاً أن التحالف يواصل جهود لتوفير ممرات آمنة في اليمن هدفها تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تنتهك القانون الدولي والإنساني بالاعتداء على مخيمات النازحين، مؤكدا على استمرار دعم التحالف العربي لليمن ضد ميليشيات الحوثيين.
واستعرض المالكي الانجازات الميدانية للجيش اليمني المسنود بالتحالف في مختلف الجبهات في دحر مليشيات الحوثي الانقلابية.
وأشار الى أن مليشيات الحوثي أطلقت 203صاروخ على السعودية منذ بدء الحرب، مؤكداً أن الحوثيين يواصلون تهديد الملاحة الدولية والأمن الاقليمي.