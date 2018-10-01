الكشف عن خلايا حوثية تستهدف دول التحالف

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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كشفت تقارير سعودية، الاثنين 8 اكتوبر/تشرين الاول 2018م، عن «حيلة جديدة اتخذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لترويج أفكارها الطائفية والدفاع عن سلوكها الوحشي، وذلك من خلال نشر مستندات تتضمن صوراً وقرارات وتعاميم مزورة عن الجيش اليمني الوطني وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن».

وقالت «عكاظ» السعودية، ان «الحوثيون خلايا إلكترونية يُديرها فريق مختص من عناصر الجماعة الإرهابية، تكمن مهمته في ترويج الأفكار الطائفية والدفاع عن سلوك الميليشيات الوحشية عبر منصات مختلفة في شتى مواقع التواصل الاجتماعي».

وتستخدم الخلايا الإلكترونية للجماعة المتمردة أسماء مستعارة وصوراً مزورة لأشخاص من الدول المستهدفة لإنشاء معرفات جديدة بأعداد كبيرة، بحسب الصحيفة السعودية.

ويقوم الفريق الإلكتروني المختص بالحوثيين بتصميم تعاميم وقرارات مزورة تستهدف إثارة المواطنين والوافدين في الدول المستهدفة، فيما تتبادل تلك المعرفات محتوى موحد يُسيء للدول المستهدفة ولقادتها وسياستها.

وتتلقى هذه الخلايا التوجيه من قيادة واحدة، وتعتمد على فرق عمل للبحث عن القضايا المثارة داخل مجتمعات الدول المستهدفة، لنشر آراء تهدف إلى إحباط تلك المجتمعات وشق صفوفها.