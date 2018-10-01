كشف «معتقلات سرية» جديدة استحدثها الحوثيون مؤخرا في «صنعاء»

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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بعد عمليات دهم واقتحام للمنازل خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة صنعاء، استحدثت ميليشيات الحوثي الإيرانية سجونا سرية جديدة لاستيعاب العشرات من ضحايا عمليات الخطف الأخيرة.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن مصادر أن «الميليشيات أنشأت سجنا داخل معسكر 48 في صنعاء، ويكتظ بعشرات المختطفين، يتعرضون لمعاملة قاسية، في محاولة لإرغامهم على الإدلاء باعترافات بتهم ألصقتها بهم الميليشيات».

ووفقا لإحصائيات حقوقية، هناك أكثر من 5 آلاف يمني يتعرضون لانتهاكات وتعذيب وحشي في سجون الميليشيات الحوثية، لكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وعلى وقع هذه الانتهاكات الخطيرة، توفي أكثر من 120 شخصا داخل سجون الحوثي، حسب إحصاء حديث أجرته منظمات معنية بحقوق الإنسان.

ومنذ انقلاب ميلشيات الحوثي على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، نفذت حملات اعتقالات واسعة استهدفت الناشطين المناهضين للانقلاب، سرعان ما اتسعت لتشمل صحفيين ومحامين وأطباء وأكاديميين وموظفين.